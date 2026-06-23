Rufisque : Une plainte pour dette met au jour un trafic de drogue

Une simple plainte pour recouvrement de dette a conduit les enquêteurs de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque à découvrir une affaire mêlant trafic de drogue, usurpation de fonction et escroquerie. Deux individus ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, offre et cession de chanvre indien et de « Souss » (drogue de synthèse), usurpation de fonction et escroquerie.

L’affaire débute lorsqu’une femme se présente à la police pour réclamer le remboursement d’une somme de 500 000 FCFA. Elle explique avoir prêté cet argent à un homme qu’elle avait chargé de récupérer une avance de 700 000 FCFA auprès d’un acheteur intéressé par son véhicule, dont le prix total était fixé à 1 300 000 FCFA.

Convoqué par les enquêteurs, le mis en cause livre une version totalement différente. Selon lui, le montant litigieux ne s’élève qu’à 300 000 FCFA et devait servir à financer l’achat de « Souss » dans un pays voisin, dans le cadre d’un projet de revente impliquant un tiers.

Face à ces déclarations, la plaignante est à nouveau entendue. Lors de la confrontation, elle reconnaît l’existence d’un projet de trafic, mais affirme qu’il portait sur du chanvre indien et non sur du « Souss ». Elle soutient toutefois que cette activité n’a aucun lien avec la dette faisant l’objet de sa plainte. Les deux protagonistes maintiennent alors des versions contradictoires.

Pour faire la lumière sur cette affaire, les policiers convoquent le tiers cité dans les déclarations. Son audition apporte un tournant décisif à l’enquête. L’homme révèle avoir déjà déposé une plainte auprès du procureur de la République, le 1er février 2026, contre la plaignante pour escroquerie.

Selon ses explications, le principal suspect lui avait présenté la femme comme une « capitaine des douanes ». Se fiant à cette prétendue qualité, il affirme avoir remis au duo la somme totale de 1 555 000 FCFA.

Confrontés aux témoignages recueillis ainsi qu’aux éléments de preuve réunis par les enquêteurs, les deux mis en cause ont finalement reconnu les faits qui leur étaient reprochés.

Au terme de l’enquête, ils ont été déférés devant le parquet pour répondre des infractions retenues contre eux.