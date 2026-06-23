Sports

Décès de sa mère : Didier Deschamps quitte temporairement les Bleus

Par Xibaaru
Le sélectionneur Français, Didier Deschamps
0

Coup dur pour l’équipe de France en plein Mondial 2026 : son sélectionneur Didier Deschamps a dû regagner la France ce mardi 23 juin à la suite du décès de sa mère.

Alors que les champions du monde 2018 poursuivent leur parcours dans la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette disparition familiale contraint le technicien à s’éloigner momentanément du groupe afin de rejoindre ses proches.

Les Bleus devront donc continuer leur préparation sans leur entraîneur, dans l’attente de son retour auprès de la sélection.

laissez un commentaire