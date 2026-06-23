Décès de sa mère : Didier Deschamps quitte temporairement les Bleus

Coup dur pour l’équipe de France en plein Mondial 2026 : son sélectionneur Didier Deschamps a dû regagner la France ce mardi 23 juin à la suite du décès de sa mère.

Alors que les champions du monde 2018 poursuivent leur parcours dans la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette disparition familiale contraint le technicien à s’éloigner momentanément du groupe afin de rejoindre ses proches.

Les Bleus devront donc continuer leur préparation sans leur entraîneur, dans l’attente de son retour auprès de la sélection.