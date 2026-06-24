Décès du khalife de ​Guet Ardo : Le gouvernement présente les condoléances du président

Sur instruction de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, s’est rendue ce mardi 23 juin 2026 à Guet Ardo pour présenter, au nom du Chef de l’État et du Gouvernement, les condoléances de la Nation suite au rappel à Dieu de El Hadji Mouhamadou Aïssata Ba, Khalife Général de Guet Ardo.

Cette démarche traduit la solidarité de l’État envers la famille éplorée, la communauté religieuse et l’ensemble des fidèles affectés par la disparition de cette grande figure spirituelle. Guide respecté, homme de foi et de paix, El Hadji Mouhamadou Aïssata Ba a consacré sa vie à l’enseignement des valeurs de l’Islam, à l’éducation religieuse et à la promotion de la cohésion sociale. Son héritage spirituel continuera d’inspirer les générations présentes et futures.

Au cours de cette visite, la Ministre a transmis à la famille du défunt, à son successeur et à la communauté les messages de compassion, de soutien et de réconfort du Président de la République et du Gouvernement.

La délégation comprenait notamment Ndeye Nguenar Mbodji, Gouverneur de la Région de Louga, Maude Manga, Préfet du département, Matar Sène, Délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Baidy Niang, Directeur du Fonds de Solidarité Nationale, ainsi que des services techniques déconcentrés.