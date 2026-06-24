Canicule jusqu’à 41 °C : Un pic de chaleur frappe l’Île-de-France

Quarante degrés à l’ombre, des nuits qui ne descendent pas en dessous de 25 °C et une vigilance rouge maintenue sans interruption. Pour tous ceux qui pensaient que le pire était derrière nous, l’Île-de-France entre en réalité ce mercredi 24 juin dans ce qui s’annonce comme le pic de cet épisode caniculaire. Trois jours intenses attendent encore les Franciliens.

Depuis le début de l’épisode, les chiffres donnent le vertige. Lundi 22 juin, le mercure a déjà grimpé entre 37 °C et 40 °C sur l’ensemble de la région, avec des pointes à 39 °C à Pontoise et 40 °C à Saint-Maur-des-Fossés. Mardi 23 juin, plusieurs localités d’Île-de-France ont frôlé ou dépassé les 40 °C, comme à Paris où la température a atteint 40,4 °C. Cette journée a officiellement été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis 1947, avec un indicateur thermique national de 29,8 °C, surpassant les records établis lors des canicules de 2003 et 2019. Selon les prévisions, un nouveau record pourrait être atteint ce mercredi 24 juin.

Jeudi sera encore plus chaud

Ce matin, la journée a démarré sous une chaleur déjà écrasante, avec des ressentis proches de 30 °C dès 9 heures dans de nombreuses communes franciliennes. Les températures maximales devraient atteindre 40 °C à Paris, et localement jusqu’à 41 °C, au cœur de l’après-midi, notamment à Melun, Créteil ou Versailles. La nuit s’annonce particulièrement lourde, le mercure ne devant pas descendre en dessous de 25 °C à 26 °C, y compris dans l’agglomération parisienne.

La situation ne s’améliorera pas significativement le jeudi 25 juin. La vigilance rouge canicule sera maintenue sur l’ensemble des départements franciliens. Les températures maximales devraient osciller entre 39 °C et 41 °C en Île-de-France, avec des pics attendus vers 41 °C à Évry, Cergy ou Pontoise. Les nuits resteront étouffantes, avec des minimales autour de 25 °C à 26 °C, privant les organismes d’un sommeil réparateur.

Vendredi 26 juin ne marquera pas non plus la fin de cet épisode extrême. La vigilance rouge restera en vigueur sur l’Île-de-France. Les températures se maintiendront à un niveau très élevé, avec des maximales de 35 °C à 38 °C dans la plupart des régions, et des pointes locales pouvant encore atteindre 39 °C à 40 °C, notamment à Trappes, Meaux ou Montreuil. Les températures nocturnes demeureront excessivement élevées, parfois sans descendre sous 25 °C à 28 °C dans les agglomérations.

Des mesures exceptionnelles misses en place

Face à cette situation exceptionnelle, Météo France a placé l’ensemble de l’Île-de-France en vigilance rouge canicule, un niveau d’alerte maximal. Le Plan ORSAN Canicule a été activé au niveau 2 à l’échelle nationale le 23 juin, une première pour une canicule. Ce plan vise à renforcer la mobilisation du système de santé.

Plusieurs mesures ont été prises, notamment à Paris : le musée du Louvre ferme ses portes plus tôt, la tour Eiffel adapte ses horaires, et les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont été autorisées à démarrer leurs chantiers dès 5 heures du matin, avec une suspension des activités extérieures de 13 heures à 22 heures, afin de protéger les ouvriers de la chaleur. La préfecture de Paris et d’Île-de-France a également renforcé son plan d’hébergement d’urgence, avec l’ouverture de places supplémentaires pour les personnes les plus vulnérables.

Un répit est espéré pour le week-end, avec une baisse progressive des températures à partir du samedi 27 juin. Toutefois, la chaleur devrait rester au-dessus des normales saisonnières, et un temps orageux est possible dimanche 28 juin sur une large partie du pays, marquant une transition après cette période caniculaire intense.

Source : Le Parisien