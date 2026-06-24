Garde à vue de Mor Mbaye Cissé : les Jeunes Reporters du Sénégal plaident pour le journaliste

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) a réagi au placement en garde à vue du journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, en publiant un communiqué dans lequel elle exprime sa préoccupation et son soutien à son confrère.

Dans ce document signé par son Bureau exécutif national, l’organisation indique avoir appris avec inquiétude la situation du journaliste. Tout en rappelant son attachement au respect des procédures judiciaires, la CJRS espère que Mor Mbaye Cissé bénéficiera de l’écoute, du respect de ses droits et d’un traitement équitable tout au long de la procédure.

La Convention souligne également connaître l’engagement professionnel du journaliste et estime que son parcours mérite d’être pris en considération dans l’appréciation de son dossier. À ce titre, elle appelle les autorités compétentes à faire preuve de compréhension et de clémence dans l’examen des faits qui lui sont reprochés.

Réaffirmant sa solidarité envers son confrère, l’organisation dit l’accompagner moralement dans cette épreuve. Elle se déclare confiante quant à la possibilité de trouver une issue favorable, dans le respect de la justice, mais également guidée par des considérations d’humanité.

Cette prise de position intervient alors que l’affaire concernant Mor Mbaye Cissé suscite de nombreuses réactions au sein de la communauté médiatique sénégalaise. La CJRS rejoint ainsi les voix qui appellent au respect des droits du journaliste tout en laissant la justice suivre son cours.