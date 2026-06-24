Chambre d’accusation financière : Nouvelle victoire pour Pape Malick Ndour

Placé sous mandat de dépôt à la suite d’une décision de la Cour suprême, l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, va retrouver la liberté. Selon les informations de Seneweb, la Chambre d’accusation financière l’a placé, ce jeudi, sous surveillance électronique.

Dans cette procédure, le juge d’instruction financier avait initialement placé Pape Malick Ndour sous bracelet électronique. Le parquet avait alors interjeté appel. Saisie de l’affaire, la Chambre d’accusation financière avait finalement révoqué cette mesure et ordonné son placement sous mandat de dépôt.

La défense avait ensuite formé un pourvoi en cassation, mais la Cour suprême a rejeté la requête. Les avocats de Pape Malick Ndour sont alors retournés devant la Chambre d’accusation financière pour solliciter la mainlevée du mandat de dépôt.

Par sa décision rendue ce jeudi, la Chambre d’accusation financière a finalement ordonné le placement de Pape Malick Ndour sous bracelet électronique, astreint dans la région de Dakar, en résidence entre 21 h et 6 h du matin.

Le parquet va-t-il faire appel de cette décision ? La balle est désormais dans son camp.

Source : Seneweb