Propos attribués à Abdoulaye Tine : Me Diaraf Sow dénonce une « fausse citation »

Une vive controverse s’est installée ces derniers jours après la diffusion, sur plusieurs médias et plateformes proches du parti PASTEF, de propos attribués à Me Abdoulaye Tine, ministre porte-parole de la présidence de la République, concernant une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale.

Face à cette situation, Me Diaraf Sow, président national du parti ADAE/J et membre de la structure des Cadres think tank de la coalition Diomaye Président, a publié un communiqué pour apporter ce qu’il présente comme une mise au point. Il y réfute catégoriquement les informations relayées, affirmant que le ministre n’a jamais déclaré que « dissoudre l’Assemblée nationale serait un pari risqué pour le président Bassirou Diomaye Faye ».

Selon lui, cette formulation ne provient pas du porte-parole de la présidence, mais d’un journaliste de Radio France Internationale (RFI) lors de l’émission Appels sur l’actualité du 23 juin 2026. Le communiqué précise que le journaliste avait interrogé Me Tine sur les conséquences politiques d’une éventuelle dissolution du Parlement en qualifiant lui-même cette hypothèse de « pari risqué ».

Toujours d’après Me Diaraf Sow, la réponse du ministre s’est limitée à rappeler que ce scénario n’était pas à l’ordre du jour, tout en soulignant qu’il s’agissait d’une possibilité prévue par les textes et que, dans une démocratie, toutes les options institutionnelles peuvent être envisagées.

Le responsable politique estime ainsi que les propos du journaliste ont été indûment attribués au ministre, créant une confusion susceptible d’induire l’opinion publique en erreur. Il dénonce une présentation qu’il juge inexacte des faits et appelle à davantage de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l’information.

Dans son communiqué, Me Diaraf Sow invite également les citoyens à consulter l’intégralité de l’intervention de Me Abdoulaye Tine sur les plateformes de RFI afin de vérifier par eux-mêmes le contenu exact de ses déclarations et de se forger leur propre opinion sur cette affaire.