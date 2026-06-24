Liberté provisoire pour Mor Mbaye Cissé : L’APPEL appelle à l’apaisement

L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) a réagi à la mise en liberté provisoire du journaliste Mor Mbaye Cissé, en service au groupe Seneweb, après 24 heures de garde à vue. L’organisation se dit attentive à l’évolution du dossier et espère un dénouement définitif lors de l’audience prévue lundi 29 juin.

Depuis le déclenchement de l’affaire, l’APPEL affirme avoir multiplié les échanges avec les autorités compétentes et tient à les remercier pour leur disponibilité. Elle rappelle que la liberté de la presse et le droit du public à l’information constituent des piliers essentiels de la démocratie, et souligne que Mor Mbaye Cissé est reconnu par ses pairs comme un professionnel sérieux et respecté.

Tout en réitérant son soutien au journaliste et aux équipes de Seneweb, l’association privilégie la voie de l’apaisement. Elle exprime également sa volonté d’engager un dialogue constructif avec l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) afin d’éviter à l’avenir des incompréhensions susceptibles de fragiliser l’espace public et la collaboration entre la presse et la justice.

L’APPEL assure rester mobilisée et vigilante jusqu’à l’issue du procès prévu lundi.