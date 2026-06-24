Serigne Mbacké Ndiaye rend hommage aux « Lions cadres »

L’ancien ministre conseiller chargé des affaires sportives, de la communication et porte-parole de la présidence, Serigne Mbacké Ndiaye, a tenu à adresser un vibrant hommage aux cadres de l’équipe nationale du Sénégal. Malgré une période marquée par des résultats en demi-teinte, il rappelle que les joueurs comme Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye ou Édouard Mendy ont écrit les plus belles pages de l’histoire du football sénégalais et restent à jamais gravés dans la mémoire collective.

Dans son message, Serigne Mbacké Ndiaye souligne que les joueurs ne peuvent être tenus responsables des contre-performances récentes. Il pointe du doigt des décisions institutionnelles jugées inopportunes, telles que : la défénestration du coach Aliou Cissé et la tenue de l’Assemblée Générale de la Fédération à un moment critique, en pleine préparation de la CAN et du Mondial.

Ces choix, selon lui, ont entraîné une série de perturbations : retard du match contre le Brésil en Angleterre, hébergements médiocres, terrains d’entraînement inadéquats, signature tardive du contrat du coach, repas insatisfaisants, quiétude des joueurs perturbée et staff technique incomplet.

L’ancien ministre rappelle qu’il avait plaidé pour un report du renouvellement du bureau fédéral afin de préserver la stabilité de l’équipe, une proposition mal comprise à l’époque. Il insiste sur le fait que cette démarche n’était pas motivée par des intérêts personnels, mais par le souci de protéger l’élan national.

Enfin, Serigne Mbacké Ndiaye exhorte les cadres à garder la tête haute : « Vous avez accompli le vieux rêve du peuple sénégalais. Vous êtes et resterez nos héros, nos princes. Vous êtes entrés dans l’Histoire par la grande porte et vous y demeurerez éternellement. »