Saint-Louis : Un réparateur de téléphone arrêté pour des menaces contre le chef de l’État

Le nommé Amadou B. est en garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis. Il a été transféré dans la capitale du Nord ce mercredi juste après son arrestation à Aéré lao sur ordre du parquet de Saint-Louis, qui s’est autosaisi.

Le mis en cause réside à Dounguel, dans la commune de Médina Ndiathbé. D’après Libération, qui annonce son arrestation, il se déclare réparateur de téléphones.

Il lui est reproché d’avoir adressé des menaces contre le chef de l’État et des autorités judiciaires. «À travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit un individu habillé d’un tee-shirt rouge et assis au bord de l’eau, insulter copieusement le président de la République, le procureur et des juges», rappelle le quotidien d’information.

D’après le journal, Amadou B. aurait déclaré être prêt «à brûler le Sénégal jusqu’à ce que le pays devienne du charbon». Et d’ajouter, selon la même source : «Diomaye, tu n’es pas f… Toi, ton procureur et tes juges, nous allons vous brûler.»