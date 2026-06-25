Macky Sall en quête de l’ONU…une offensive diplomatique multiforme

Alors que le mandat d’António Guterres touche à sa fin, la course à sa succession au sommet des Nations unies (ONU) entre dans une phase décisive. Parmi les quatre candidats officiellement en lice (Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Rebeca Grynspan et Macky Sall), l’ancien président sénégalais déploie une stratégie de manœuvre particulièrement méthodique. Confronté à une instabilité mondiale sans précédent, marquée par des crises budgétaires et des conflits persistants, le candidat sénégalais cherche à s’imposer comme l’homme de la réforme nécessaire.

La démarche de Macky Sall repose avant tout sur une diplomatie de haute intensité. Cette semaine, il a franchi une étape symbolique majeure en se soumettant, aux côtés de ses concurrents, à un exercice inédit de transparence : un interrogatoire serré de trois heures mené par les 193 États membres et divers représentants d’ONG. Cet exercice souligne la volonté du candidat de légitimer son profil auprès de la communauté internationale, au-delà des seuls cercles restreints du Conseil de sécurité.

Sur le plan bilatéral, le soutien des puissances occidentales demeure une priorité stratégique. Le 2 juin dernier, Macky Sall a été reçu à l’Élysée par le président Emmanuel Macron. Cette entrevue n’a pas été fortuite : elle a permis aux deux dirigeants de souligner une convergence de vues sur la nécessité d’une ONU « ambitieuse, réformée et revitalisée ». Pour le candidat sénégalais, s’assurer la bienveillance de Paris constitue un atout déterminant, sinon indispensable, dans la perspective du scrutin prévu à l’automne prochain.

Parallèlement à ses consultations européennes, Macky Sall a entrepris une manœuvre audacieuse pour séduire Washington. Dans un entretien exclusif accordé au média conservateur Breitbart News, l’ancien chef de l’État a affiché son soutien aux efforts de réforme portés par Donald Trump, allant jusqu’à reprendre le slogan « Make the UN Great Again » (MUNGA). Ce positionnement stratégique vise explicitement à sécuriser l’appui de l’administration américaine, un levier crucial dans le processus électoral onusien.

Lors de cette même sortie médiatique, Macky Sall s’est présenté comme un « bâtisseur de paix », saluant l’action du président américain en la matière, tout en se projetant comme un médiateur capable de naviguer entre les puissances mondiales. Cette posture de rassembleur est au cœur de son narratif de campagne. Il insiste sur son expérience de dirigeant politique aguerri, affirmant être en mesure de rapprocher les blocs divergents et d’apaiser les tensions géopolitiques actuelles.

Sur le plan structurel, le candidat sénégalais propose une cure d’austérité et d’efficacité. Critiquant l’accumulation de plus de 40 000 mandats onusiens sans mécanisme d’évaluation, il prône une révision en profondeur du fonctionnement bureaucratique de l’institution. Il suggère notamment des mesures pragmatiques, telles que la délocalisation de certains bureaux onusiens vers des villes au coût opérationnel moindre, comme Nairobi ou Bangkok, et une intégration accrue de l’intelligence artificielle pour alléger la bureaucratie.

Le programme de Macky Sall comporte également une dimension sécuritaire forte. Il estime que l’ONU doit impérativement devenir la « principale plateforme mondiale de coopération contre le terrorisme », avec une attention particulière portée à l’Afrique et au Moyen-Orient. En liant ses propositions de réforme à des enjeux de sécurité globale, il tente de répondre directement aux préoccupations des États membres face aux menaces transnationales contemporaines.

Malgré ces efforts, la candidature de l’ancien président sénégalais n’est pas exempte d’obstacles. Porté initialement par le Burundi, son dossier ne bénéficie pas d’un soutien formel unanime de l’Union africaine, l’institution ayant décliné son endossement officiel au printemps dernier. Ce manque de consensus continental constitue un défi notable pour un candidat qui fonde pourtant une partie de sa légitimité sur son parcours d’ancien président de l’organisation régionale.

Macky Sall aborde cette dernière ligne droite avec une stratégie hybride, mêlant ancrage diplomatique traditionnel et audace communicationnelle. À quelques mois de l’Assemblée générale qui scellera le sort de l’institution, le candidat sénégalais mise tout sur sa capacité à incarner la rupture structurelle tout en conservant les appuis diplomatiques indispensables à une telle ambition. Reste à savoir si cette manœuvre saura convaincre un Conseil de sécurité souvent divisé sur les questions de gouvernance mondiale.

La rédaction de Xibaaru