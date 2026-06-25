Forum de Jeju : Plaidoyer de Macky Sall pour un multilatéralisme renouvelé

Candidat déclaré à la succession d’Antonio Guterres au poste de Secrétaire général des Nations Unies, l’ancien président sénégalais Macky Sall poursuit son offensive diplomatique. Jeudi 25 juin, il a pris part au Forum de Jeju, en Corée du Sud, consacré à la paix et à la prospérité.

Sur ses réseaux sociaux, Macky Sall a indiqué avoir participé au panel intitulé « Réinventer le multilatéralisme ». Il y a défendu la nécessité de « rétablir la confiance dans le multilatéralisme et dans l’ONU », rappelant que le rôle du Secrétaire général est celui d’un « bâtisseur de ponts et catalyseur de coopération ».

Le dirigeant, qui a présidé le Sénégal de 2012 à 2024, a également mis en avant la résilience comme principe directeur du futur agenda mondial.

Cette prise de parole s’inscrit dans une série de rencontres de haut niveau visant à consolider sa candidature. Macky Sall a notamment échangé récemment avec le président français Emmanuel Macron, lequel n’a pas encore exprimé de position officielle sur cette échéance décisive.