Magal Touba 2026 : Touba en croisade contre les dérives sur les réseaux sociaux

À l’approche du Grand Magal de Touba, les autorités religieuses et administratives ont annoncé une série de mesures destinées à encadrer les comportements en ligne. Réunis lors d’un comité régional de développement (CRD), elles ont décidé de mettre en place une charte de conformité visant à réguler l’activité des influenceurs et à sanctionner les pratiques jugées inappropriées pendant l’événement.

Selon L’Observateur, la délégation conduite par Serigne Abibou Mbacké a dénoncé avec fermeté les dérives constatées sur les réseaux sociaux. « Il ne sera plus jamais toléré que des personnes profitent de ces moments pour tenter de ternir l’image de Touba ou du Magal », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, une fatwa a été prononcée contre les Safar coûteux organisés en prélude à la célébration. Serigne Abibou Mbacké a exhorté les fidèles à une meilleure gestion des ressources, estimant que « tout cet argent gaspillé devrait être utilisé au profit de Touba, où il peut servir à des choses d’une extrême importance ».

De son côté, le gouverneur a assuré que « tous les engagements pris seront respectés » afin de garantir la réussite de ce grand rassemblement religieux.