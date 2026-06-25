Secrétariat Général de l’ONU : Ansoumana Dione à Abidjan pour apporter le soutien des malades mentaux à Macky

L’ancien Président du Sénégal, Macky SALL, a été élevé tout récemment au rang de Docteur Honoris Causa par le Groupe Afrique Emergence Communication (GAEC), en République de Côte d’Ivoire. D’ailleurs, la cérémonie de remise solennelle de cette prestigieuse distinction méritée, est prévue à Abidjan le 16 juillet prochain. Et, ce sera une grande occasion pour moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) d’apporter le soutien important des malades mentaux, au nombre de plus d’un milliard dans le monde, à la candidature du Président Macky SALL au prestigieux poste de Secrétaire Général de l’ONU, pour une victoire sans équivoque, à l’honneur du Sénégal et de l’Afrique.

A Abidjan, Ansoumana DIONE, également distingué au titre de Docteur Honoris Causa par l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) compte remettre un joli tableau au candidat Macky SALL, pour le poste de Secrétaire Général des Nations Unies. En sa qualité de Parrain des malades mentaux pour un accès gratuit des soins de santé mentale au Sénégal, Macky SALL, désigné Secrétaire Général de l’ONU, pourra jouer un rôle extrêmement important pour le rétablissement de la dignité humaine, à travers une meilleure prise en charge des malades mentaux partout dans le monde. C’est la raison pour laquelle, je ferai le déplacement en Côte d’Ivoire, en guise de reconnaissance pour toutes ses actions en faveur de cette couche très vulnérable.

Le 24 juin 2026,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)