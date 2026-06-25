CRD Magal de Touba : Les autorités à pied d’œuvre

Prévu ce mercredi, le Comité régional de développement (CRD) s’est tenu à la gouvernance de Diourbel, sous la présidence d’Ibrahima Fall, gouverneur de la région.

Aux différents services de sécurité, il a été demandé de mettre l’accent sur les opérations de sécurisation afin de dissuader les malfaiteurs avant le Magal.

Selon le chef de l’exécutif, les subventions sont déjà disponibles et avaient été inscrites dans le budget du ministère des Finances, contrairement aux années précédentes. Il a également invité les services concernés à veiller à l’exécution rapide et efficace des recommandations pour une meilleure atteinte des objectifs.

Concernant la gestion des inondations, il a insisté sur l’anticipation des mesures préventives, notamment par la mise en place d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales.

Sur le problème de l’eau, il a été recommandé de prévoir un dispositif d’appoint pour la distribution, en mettant à la disposition des populations des camions-citernes et en veillant au bon fonctionnement des forages ainsi qu’à l’entretien du réseau.

Le troisième secteur abordé concerne l’énergie : la Senelec a consenti d’importants investissements pour assurer un approvisionnement en électricité quinze jours avant le Magal et une semaine après, garantissant ainsi un service efficace et de qualité.

En ce qui concerne l’entretien du réseau routier, l’Ageroute est appelée à intervenir rapidement sur les différents axes menant à la ville sainte.

Au-delà de ces recommandations, les « Mercredis du Grand Magal » seront reconduits cette année encore, sous la coordination de Khadim Hane, préfet de Mbacké. L’état-major sera installé à la sous-préfecture de Ndame.

Le gouverneur a enfin demandé aux autorités religieuses de prier pour un bon Magal, mais aussi pour un hivernage favorable, rappelant que la région de Diourbel est à vocation agricole.

À noter que le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Basse Abdou Khadre Mbacké, était représenté par Serigne Abib Mbacké ibn Serigne Fallou Mbacké.