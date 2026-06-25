Abdou Karim Fall…une valeur sûre de la coalition Diomaye Président à Mbacké

Doué d’une expérience politique de plusieurs années auprès de grandes figures connues tant sur le plan national que sur le plan international, Abdou Karim Fall fait partie des hommes politiques les plus en vue dans le landerneau politique de Mbacké. Abdou Karim Fall a occupé pendant lontemps le poste de responsables des jeunes au niveau du parti LD ( ligue Democratique) du Professeur Abdoulaye Bathily.
Fort de celà, il a crée son propre part à savoir Paré Suxali Sénégal. D’ailleurs , c’est grace à son leadership incontestable que des grands noms de la scéne politique comme Idrissa Seck ont cherché à se rapprocher de lui pour une collaboration lors des elections présidentielles de 2019 dans la coalition Idy Président. Son charisme, son engagement, son courage sont autant d’atouts qui lui ont permis de pouvoir revendiquer une place de choix dans la coalition Yewi Askanwi.