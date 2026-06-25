Abdou Karim Fall…une valeur sûre de la coalition Diomaye Président à Mbacké

Doué d’une expérience politique de plusieurs années auprès de grandes figures connues tant sur le plan national que sur le plan international, Abdou Karim Fall fait partie des hommes politiques les plus en vue dans le landerneau politique de Mbacké. Abdou Karim Fall a occupé pendant lontemps le poste de responsables des jeunes au niveau du parti LD ( ligue Democratique) du Professeur Abdoulaye Bathily.

Fort de celà, il a crée son propre part à savoir Paré Suxali Sénégal. D’ailleurs , c’est grace à son leadership incontestable que des grands noms de la scéne politique comme Idrissa Seck ont cherché à se rapprocher de lui pour une collaboration lors des elections présidentielles de 2019 dans la coalition Idy Président. Son charisme, son engagement, son courage sont autant d’atouts qui lui ont permis de pouvoir revendiquer une place de choix dans la coalition Yewi Askanwi.

Dans ce contexte particulier marqué par une traversée de la zone de turbulence dans la politique, Abdou Karim Fall a eu le courage de rejoindre la coalition Diomaye Président pour accompagner le président Bassirou Diomaye Faye.

Un profil idéal pour coordonner la coalition à Mbacké

Alors que les suppitations vont bon train sur le choix d’un coordonnateur communal de la coalition Diomaye Président à Mbacké, Abdou Karim Fall semble être un homme du serail apte pour assurer la coordination. Son experience politique et ayant une base sure pourraient être un avantage pour une meilleure politique de massification et de mobilisation sur le terrain.

En plus de cela, son sens élevé du social et sa bonne cote auprès des populations et particulièrment les chefs religieux sô autant d’atouts qui peuvent plaider en sa faveur.

En tout état de cause, le profil de Abdou Karim Fall pour diriger la coalition Diomaye Président au niveau de la commune de Mbacké et pourquoi pas sur toute l’étendue du territoire départemental de Mbacké.