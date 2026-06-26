Sédhiou : un nourrisson tué dans l’effondrement d’une maison

Le village de Bloc Chantier, dans la commune de Diendé (région de Sédhiou), a été frappé par un drame le 22 juin dernier. Un bébé de quatre mois a perdu la vie après l’effondrement d’une habitation provoqué par de violentes pluies accompagnées de vents, selon Pressafrik.

La chute des débris a mortellement atteint l’enfant vers 19 h 30, alors qu’une autre occupante n’a souffert que de blessures légères. Les intempéries ont également arraché la toiture en zinc et endommagé une partie des murs de la maison.

Alertés, les sapeurs-pompiers et la brigade territoriale de Sédhiou se sont rendus sur place. La blessée a été évacuée au Centre hospitalier régional, tandis que le corps du nourrisson a été déposé à la morgue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.