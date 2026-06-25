Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire écrit l’histoire

La Côte d’Ivoire a décroché une qualification historique pour les seizièmes de finale du Mondial 2026 en s’imposant face à Curaçao (2-0). En quatre participations, les Éléphants n’avaient jamais franchi le premier tour.

Dès l’entame, Nicolas Pépé a montré la voie en reprenant une passe de Yann Diomandé (7e). Les hommes d’Emerse Faé ont ensuite contrôlé la rencontre et doublé la mise à l’heure de jeu, Pépé signant un doublé sur un service de Sangaré (64e). Avec ce succès maîtrisé, la Côte d’Ivoire termine deuxième de son groupe et valide son ticket pour la suite de la compétition.