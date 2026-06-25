Mondial 2026 : l’Équateur complique les calculs du Sénégal

Le Sénégal espérait encore profiter des derniers matchs du groupe E pour garder une chance de qualification. Mais la victoire de l’Équateur face à l’Allemagne (2-1) a réduit à néant ces espoirs. Les Sud-Américains, désormais assurés de terminer devant les Lions dans la course aux meilleurs troisièmes, ferment la porte à toute possibilité de repêchage.

Depuis sa défaite contre la Norvège, le Sénégal ne joue plus sur le terrain mais continue de suivre avec attention les résultats des autres équipes. Ce jeudi soir, les supporters sénégalais scrutaient particulièrement les rencontres Équateur – Allemagne et Curaçao – Côte d’Ivoire, espérant des victoires allemandes et ivoiriennes.

Si les Éléphants ont rempli leur mission en dominant Curaçao (2-0) pour valider leur qualification, la Mannschaft n’a pas répondu aux attentes. Battue par un Équateur déterminé, l’Allemagne laisse filer trois points précieux. Avec quatre unités au compteur, les Équatoriens s’installent parmi les meilleurs troisièmes, ce qui compromet sérieusement les chances du Sénégal.