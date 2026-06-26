Assemblée nationale : Les députés adoptent quatre projets de loi

L’Assemblée nationale a adopté, ce jeudi, quatre projets de loi majeurs présentés par le ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, Cheikh Niang. Les textes portent sur le renforcement de la coopération judiciaire avec la Gambie, l’adaptation du droit sénégalais aux évolutions du droit pénal international, la protection de la biodiversité marine en haute mer et la création de l’Organisation mondiale de l’eau.

Face aux députés, le chef de la diplomatie sénégalaise a défendu l’importance de ces instruments juridiques qui, selon lui, répondent aux priorités du Sénégal en matière de sécurité, de coopération internationale, de protection de l’environnement et de gestion durable des ressources naturelles.

Le premier projet de loi adopté concerne un accord de coopération judiciaire entre le Sénégal et la Gambie. Pour les autorités sénégalaises, ce texte permettra de renforcer la lutte contre des menaces communes telles que le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics transfrontaliers, la fraude fiscale et la fraude douanière. Le ministre a insisté sur la nécessité de disposer de mécanismes modernes de coopération entre les deux pays, liés par des relations historiques, humaines et économiques particulièrement fortes.

Les députés ont également donné leur feu vert à un projet de loi visant à adapter la législation nationale aux évolutions du droit pénal international. Cette réforme permet notamment de prendre en compte certaines infractions prévues par les conventions internationales relatives aux crimes de guerre et à l’utilisation d’armes prohibées. Le Sénégal réaffirme ainsi son engagement en faveur de la justice internationale tout en préservant le principe de souveraineté judiciaire des États.

Le troisième texte adopté porte sur l’Accord relatif à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales, communément appelé accord BBNJ. Ce dispositif international vise à mieux protéger les ressources marines et les écosystèmes océaniques face aux défis environnementaux croissants. Pour le Sénégal, pays doté d’une importante façade maritime, cet accord représente un levier stratégique tant sur le plan écologique qu’économique.

Enfin, les parlementaires ont adopté la Charte de l’Organisation mondiale de l’eau. Selon Cheikh Niang, cette ratification permettra au Sénégal de jouer un rôle actif dans la mise en place de cette nouvelle institution internationale dédiée à la gouvernance des ressources hydriques. Le pays devient ainsi l’un des premiers États à soutenir cette initiative destinée à renforcer la coopération mondiale autour des enjeux liés à l’eau.

Au terme des débats, l’adoption de ces quatre projets de loi marque une nouvelle étape dans le renforcement du positionnement diplomatique du Sénégal sur les questions de sécurité régionale, de justice internationale, de protection de l’environnement et de gouvernance mondiale. Pour le gouvernement, ces textes traduisent la volonté de consolider les engagements internationaux du Sénégal tout en défendant ses intérêts stratégiques dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis sécuritaires, environnementaux et géopolitiques.