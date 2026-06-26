Affaire des 32 milliards de faux billets : Le procès de Bougazelli renvoyé au 8 novembre

L’ancien député de l’Alliance pour la République (APR), Seydina Fall, plus connu sous le surnom de Bougazelli, a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Dakar dans le cadre de l’affaire dite des 32 milliards de FCFA en faux billets. Toutefois, les débats n’ont pas eu lieu, le dossier ayant été renvoyé au 8 novembre 2026 pour les plaidoiries.

Cette affaire remonte à novembre 2019, lorsque la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane avait interpellé en flagrant délit Seydina Fall en possession de faux billets de banque. À l’époque, il était député de l’APR, le parti au pouvoir.

L’arrestation de Bougazelli avait provoqué une onde de choc sur la scène politique sénégalaise. L’élu était présenté comme étant à la tête d’un vaste réseau de trafic de faux billets.

Après plusieurs années de procédure, le dossier n’a toujours pas été jugé.