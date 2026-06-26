Lutte contre la drogue : D’importantes quantités de stupéfiants incinérées

À l’occasion de la Journée internationale contre l’Abus et le Trafic illicite de Drogues, les autorités sénégalaises ont procédé à une importante opération d’incinération de drogues et de produits dangereux sur le site industriel de la SOCOCIM, à Rufisque.

Organisée dans le cadre de la 39ᵉ édition de la Semaine nationale de Sensibilisation et de Mobilisation contre l’Abus et le Trafic illicite de Drogues, cette cérémonie s’inscrivait sous le thème : « Le problème mondial de la drogue : des enjeux persistants, de nouveaux défis, des réponses innovantes ».

L’opération a mobilisé plusieurs institutions nationales et partenaires engagés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment l’Administration des Douanes, l’Office central pour la Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS), le Comité interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD), ainsi que d’autres acteurs nationaux et internationaux.

Les produits détruits comprenaient notamment de la cocaïne, du kush, de la khat, de l’ecstasy, des substances psychotropes ainsi que des précurseurs chimiques, entre autres produits prohibés.

Pour leur part, les Douanes sénégalaises ont remis à l’OCRTIS 643 plaquettes de cocaïne destinées à l’incinération. Cette importante saisie provenait d’une opération conjointe menée avec la Gendarmerie nationale le 4 août 2025 à Rufisque, ayant permis d’intercepter une cargaison de drogue destinée au trafic international.

Les autorités ont souligné que cette opération traduit la volonté des Forces de Défense et de Sécurité de renforcer leur coopération afin de lutter efficacement contre le trafic illicite sous toutes ses formes, en particulier le trafic international de stupéfiants.

Depuis le début de l’année 2026, les Douanes sénégalaises indiquent avoir saisi près d’une tonne de cocaïne, en plus d’importantes quantités de chanvre indien et de drogues de synthèse, confirmant ainsi l’intensification des efforts déployés pour endiguer ce phénomène.