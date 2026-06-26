Serigne Mboup alerte sur les tensions politiques et appelle au dialogue pour préserver le Sénégal

Dans une longue lettre ouverte adressée à la Nation, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, exprime sa profonde inquiétude face à la situation politique, économique et sociale du Sénégal. Plaidant pour un sursaut collectif, il appelle les dirigeants à privilégier le dialogue, à préserver la Constitution et à recentrer les priorités nationales sur l’emploi, l’investissement et la jeunesse.

Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, est sorti de sa réserve en publiant une lettre ouverte à la Nation dans laquelle il dresse un constat préoccupant de la situation du Sénégal. Entre inquiétudes institutionnelles, difficultés économiques, montée des tensions politiques et crise de confiance, l’homme d’affaires devenu responsable politique lance un appel pressant aux autorités, aux acteurs politiques et aux citoyens pour éviter, selon lui, une dégradation du climat national.

Dès les premières lignes de son adresse, Serigne Mboup confie parler « avec le cœur, mais aussi avec le sens de la responsabilité ». Revenant sur son parcours personnel, il rappelle qu’il n’était pas destiné à la politique, expliquant avoir initialement rêvé d’une carrière d’enseignant en arabe avant d’être orienté vers le monde du travail dès 1983. Il souligne ensuite les responsabilités qu’il a exercées dans le secteur privé avant d’être porté à la tête de la mairie de Kaolack.

Pour l’édile, son engagement politique n’a jamais été motivé par des intérêts personnels, mais par la volonté de servir les populations et d’améliorer leurs conditions de vie. Malgré les difficultés rencontrées depuis son installation à la mairie, il affirme que son équipe est parvenue à obtenir des résultats.

Le cœur de son message porte toutefois sur la situation actuelle du Sénégal. Serigne Mboup s’inquiète particulièrement du paradoxe entre les importantes ressources pétrolières et gazières récemment exploitées et la poursuite de l’émigration clandestine des jeunes.

« Au moment où nous découvrons nos ressources en pétrole et en gaz, nos jeunes prennent les pirogues pour fuir », regrette-t-il, estimant que cette réalité traduit un profond malaise économique et social.

Il déplore également le départ d’investisseurs sénégalais vers d’autres pays, y voyant un signal inquiétant pour l’économie nationale et la souveraineté du pays.

Sur le plan politique, Serigne Mboup affirme avoir nourri beaucoup d’espoir envers les nouvelles autorités. Toutefois, il estime observer une multiplication des tensions et des incompréhensions au sommet de l’État.

Sa principale préoccupation concerne les discussions autour d’une éventuelle révision de la Constitution. Selon lui, la Loi fondamentale ne doit jamais devenir un instrument au service d’intérêts politiques.

« La Constitution ne doit pas être un instrument de pouvoir. Elle doit être un pilier de stabilité », insiste-t-il. Il appelle ainsi à instaurer des garde-fous institutionnels, notamment en imposant une large concertation avant toute réforme constitutionnelle et en consultant systématiquement le peuple sur les décisions majeures.

Le maire de Kaolack s’alarme également de ce qu’il considère comme une dégradation du débat public. Il dénonce la multiplication des groupes de pression, des campagnes de dénigrement et des attaques personnelles qui alimenteraient les divisions au sein de la société sénégalaise.

Selon lui, cette situation installe progressivement une peur collective où « plus personne ne parle » et où « plus personne ne dit la vérité », mettant ainsi en péril la cohésion nationale.

Dans sa réflexion, Serigne Mboup s’appuie largement sur les références islamiques. Il cite notamment des versets coraniques ainsi que plusieurs épisodes de la vie du Prophète Mohammed (PSL), en particulier le traité de Hudaybiyyah et la conquête de La Mecque.

À travers ces exemples, il défend la culture du compromis, du pardon et du dialogue, estimant que ces valeurs doivent également guider l’action politique contemporaine. Pour lui, « le compromis n’est pas une faiblesse, mais une preuve de grandeur ».

Au-delà des querelles politiques, Serigne Mboup invite les autorités à concentrer leurs efforts sur les véritables urgences nationales.

Il évoque notamment le chômage des jeunes, les difficultés des agriculteurs à écouler leurs productions, la précarité des vendeurs ambulants ainsi que les risques d’une nouvelle vague de migration irrégulière. « Un pays qui perd sa jeunesse perd son avenir », avertit-il.

Serigne Mboup lance un appel solennel aux dirigeants sénégalais afin qu’ils privilégient l’intérêt supérieur de la Nation. « Ne pensez pas à vous. Pensez au Sénégal. Asseyez-vous. Parlez-vous. Compromettez-vous pour le bien commun », exhorte-t-il.

Invitant les Sénégalais à renouer avec leurs valeurs, leurs guides religieux et leurs sages, il affirme garder espoir quant à la capacité du pays à retrouver « le chemin de l’unité, du travail et de la dignité ». Il conclut enfin sa lettre par une prière pour le Sénégal, appelant Dieu à protéger le pays et à guider ses dirigeants.