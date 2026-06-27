Mondial 2026 : Le Sénégal valide son billet pour les 16es de finale

Le Sénégal disputera bien les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Après son large succès contre l’Irak (5-0), les Lions ont officiellement validé leur qualification grâce au match nul (1-1) entre l’Égypte et l’Iran dans la nuit de vendredi à samedi.

Troisièmes du groupe I avec trois points et une différence de buts de +2, les hommes de Pape Thiaw avaient fait le nécessaire en soignant leur goal-average face aux Irakiens. Ils devaient ensuite compter sur des résultats favorables dans les autres groupes. Le nul décroché par l’Égypte a définitivement ouvert les portes des huitièmes de finale aux champions d’Afrique, qui figurent parmi les meilleurs troisièmes de la compétition. Cette qualification est également facilitée par la victoire de l’Espagne face à l’Uruguay, un résultat qui a empêché le groupe H de placer un troisième concurrent dans la course aux meilleurs troisièmes. Un scénario qui a tourné à l’avantage des Lions.

Le Sénégal écrit ainsi une nouvelle page de son histoire en atteignant les phases à élimination directe d’une Coupe du Monde pour la troisième fois. Après l’épopée de 2002, conclue par une place en quarts de finale, puis la qualification pour les huitièmes en 2022 au Qatar, les Lions seront une nouvelle fois présents parmi les 16 meilleures nations du tournoi en 2026. Malgré deux défaites lors de leurs premières sorties, les partenaires de Sadio Mané n’ont jamais renoncé. Leur démonstration face à l’Irak et les résultats enregistrés dans les autres groupes leur permettent finalement de poursuivre leur aventure mondiale.

Source : wiwsport.com