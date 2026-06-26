DSC : Lirou Diane placé en garde à vue

La Division spéciale de cybersécurité de la police nationale a procédé hier jeudi à la mise en garde à vue de Lirou Diane pour diffamation et discours contraires aux bonnes mœurs, selon des sources de Seneweb. Il sera présenté lundi prochain au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Lirou Diane a tenu des propos injurieux à l’endroit d’un certain « Docteur » Jules, en l’accusant de recevoir de l’argent auprès de certains acteurs de la lutte. Pour laver son honneur, Jules a porté plainte contre lui. C’est dans ces circonstances que Lirou Diane a été arrêté hier, après son audition.