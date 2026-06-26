Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France

Le gouvernement burkinabè a annoncé, ce vendredi 26 juin 2026, la rupture de ses relations diplomatiques avec la République française. Dans un communiqué officiel, les autorités de Ouagadougou justifient cette décision par une dégradation profonde des relations bilatérales, accusant Paris d’ingérence, de soutenir des réseaux subversifs et de poursuivre des ambitions néocoloniales contraires aux intérêts du Burkina Faso.

Le Burkina Faso a officiellement décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la France à compter du 26 juin 2026. L’annonce a été faite par le gouvernement burkinabè dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Selon les autorités, cette décision est le résultat d’une « évaluation approfondie » de l’état des relations entre les deux pays. Le gouvernement estime que les conditions essentielles à une coopération fondée sur « le respect mutuel, la confiance réciproque, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et le respect de la souveraineté nationale » ne sont désormais plus réunies.

Dans son communiqué, Ouagadougou accuse directement le régime français de mener « un activisme incessant contre les intérêts du Burkina Faso ». Les autorités burkinabè dénoncent également ce qu’elles qualifient « d’ambitions néocoloniales affichées », affirmant que celles-ci s’accompagnent d’un « soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes qui endeuillent notre pays et le Sahel ».

Le gouvernement reproche également à la France de faire preuve de « perfidie » et de « partialité » dans les discours et analyses consacrés au Burkina Faso, avec pour objectif de marginaliser le pays sur la scène internationale.

Face à cette situation, les autorités assurent avoir fait « le choix de la responsabilité et de la souveraineté ». Elles précisent toutefois que cette rupture diplomatique ne remet pas en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabè et français.

Le communiqué insiste sur le fait que cette mesure concerne exclusivement le cadre institutionnel des relations entre les deux États.

Le gouvernement burkinabè affirme maintenir son engagement à assurer la protection de tous les ressortissants présents sur son territoire, y compris les citoyens français. Il réaffirme son hospitalité et appelle la population à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme à l’égard des Français et de l’ensemble des expatriés vivant au Burkina Faso, dans le strict respect des lois de la République.

Ouagadougou réaffirme enfin sa volonté de poursuivre une politique étrangère indépendante, fondée sur la diversification de ses partenariats, le renforcement de la coopération Sud-Sud et l’établissement de relations équilibrées avec l’ensemble des États.

Le gouvernement assure également rester ouvert au dialogue avec tous les pays de la communauté internationale sur la base du respect mutuel, de la réciprocité, de l’égalité souveraine et de la défense des intérêts légitimes de chaque nation. Il affirme vouloir contribuer à la construction d’un monde « plus libre, plus juste et plus solidaire ».