L’ancien ministre Doudou Ka a lancé, ce lundi 29 juin 2026, un appel solennel aux députés de l’opposition. Dans un communiqué virulent, il accuse l’Assemblée nationale d’être devenue « un laboratoire de contournement constitutionnel » et exhorte les parlementaires à boycotter l’hémicycle.

Selon Doudou Ka, l’institution est dirigée par un président qui n’est plus député, faute d’avoir démissionné de la Primature après les législatives. « Siéger, c’est trahir la République », écrit-il, dénonçant un « coup d’État parlementaire rendu possible par des démissions de circonstance ». Pour lui, l’opposition, en continuant de siéger, légitime ce qu’elle prétend combattre : « On ne crie pas à l’illégalité depuis le lieu qui la fabrique. »

L’ancien ministre pointe également la responsabilité du régime de Macky Sall, accusé d’avoir laissé prospérer l’impunité d’Ousmane Sonko depuis 2021. Il cite « des appels à l’insurrection, des incitations à la violence, des outrages aux institutions » restés sans sanction. « La complaisance du régime de Macky Sall porte une responsabilité historique : son laxisme, ses peurs et ses combines ont nourri l’impunité et fabriqué ce monstre institutionnel. »

Doudou Ka interpelle le président Bassirou Diomaye Faye, lui demandant de choisir la Constitution plutôt que la loyauté partisane : « La Constitution vous confie la garde de l’État de droit. Choisir la Constitution plutôt que la loyauté envers votre chef de parti n’est pas une trahison : c’est honorer votre serment envers la Nation », a-t-il écrit.

Pour l’ancien ministre, la crise actuelle dépasse les clivages et appelle à une refondation complète du système. Il plaide pour une coalition républicaine large, rassemblant partis, mouvements citoyens et indépendants autour d’un socle clair : « la rigueur constitutionnelle comme ligne rouge, un contre-projet politique, économique et social documenté. »

Doudou Ka met en garde : « Les peuples pardonnent les défaites. Ils pardonnent les erreurs. Ils ne pardonnent pas la résignation. L’histoire jugera chacun sur ce qu’il a fait au moment où il était encore temps d’agir. »