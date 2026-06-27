Abib Diop dénonce «l’insolence de certains pseudo-leaders de Pastef»

Au sein de Pastef, les dissensions liées au déchirement des responsables et militants entre deux camps, celui de Diomaye et de Sonko, attisent les rancœurs. Ce vendredi, c’est Abib Diop qui a décoché une flèche en direction du camp opposé.

«L’insolence de certains pseudo-leaders de Pastef est écœurante! Enrobés d’un faux drap de fanatisme envers le Chef du parti, pour leurs propres intérêts, ils parviennent à manipuler les masses! J’avais prévenu qui de droit», a asséné l’actuel directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR). Jusqu’ici, il occupe le poste de Secrétaire national adjoint chargé des stratégies et de la prospective au sein du parti Pastef.

Une sortie qui cible, certainement, les déclarations acerbes de nombreux responsables de Pastef à l’encontre du Président Diomaye Faye. «L’orgueil est un pauvre palliatif de l’intelligence. On ne gère pas un pays avec de l’orgueil ! Quand on ne veut pas dialoguer avec ses propres frères de parti qui t’ont porté au pouvoir et qui ont la majorité populaire et parlementaire, on va droit au mur. On ne dialogue pas pour certifier des reniements et des revirements», avait chargé l’édile de Dakar repris par Seneweb.