Harry Roselmack et Chrislaine sont mariés depuis 2001. Le journaliste et la jeune aide-soignante d’origine Martiniquaise sont toujours amoureux et plus heureux que jamais après plus de quinze ans d’union. Ils ont donné naissance à trois enfants : Omaya, Yanaëlle et Leroy.

Même si Chrislaine n’est pas spécialiste de l’univers du petit écran, elle est la meilleure conseillère d’Harry. Selon ses dires, elle sait interpréter les petits détails implicites auxquels beaucoup ne ferait pas vraiment attention, et c’est ce qui rend ses conseils si précieux. Apparemment, lors des débuts à l’écran du jeune présentateur, elle lui fit la remarque : « Mais pourquoi tu es tout le temps en train de gesticuler tes mains dans tous les sens ? ça te donne juste un air bizarre et tu sembles mal à l’aise ».