Regardez la grosse faute de…Augustin Senghor

La fédération sénégalaise de football dirigée par Augustin Senghor commet une bourde diplomatique : Dans les tickets confectionnés pour le compte du match contre le Congo, ce mercredi, à Thiès, pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021, on retrouve le drapeau (sur fond bleu avec une étoile jaune et une large bande rouge) de la République démocratique du Congo (RDC) plutôt que celui (en vert jaune et rouge) de l’autre Congo (Brazzaville), que les Lions vont pourtant affronter. Une bourde qui commence déjà à faire le tour des réseaux sociaux, rapporte E-média