Regardez le Burger aux chenilles qui fait fureur au…

Le Chitoumouburger ou le burger aux chenilles qui fait fureur au Burkina Faso

Au burkina, on innove avec le chitoumou, les délicieuses chenilles dont les autochtones aiment tant se régaler. Cette chenille, très appréciée pour ses qualités nutritives peut être consommée en accompagnement, ou en chips. Mais en plus de tout ça, des restaurants ont inventé le chitoumouburger, un burger avec ces fameuses chenilles.

Le chitoumou, ou chenille de karité, est une spécialité de l’ethnie bobo au Burkina. Elle est également très prisée dans certaines régions du Mali et du Tchad, où on les déguste dans divers mets. Ces larves qu’on cultive en début d’hivernage, sont riches en protéines, en fer et en oméga 3. Elles peuvent être consommées grillées, en soupe, en sandwich, pour agrémenter un plat de spaghettis ou une pizza.

Avec le Chitoumouburger, c’est le steak qui est remplacé par un mélange de chitoumou, farine et œufs frits. Au pays des hommes intègres, on raffole de ce met qui pourtant, dégoûtera plus d’un.