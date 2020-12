Régulation de la presse en ligne : Moustapha Diakhaté demande à Macky de balayer devant la porte de la RTS

Pour endiguer ce péril, le Président de la République a demandé au Ministre de la Culture et de la Communication, en relation avec le CNRA, de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne en vue de préserver nos valeurs culturelles et de veiller au traitement professionnel de l’information conforment aux dispositions du Code de la Presse.

Je partage et soutien la position du Président de la République et celle de l’Appel sur la nécessité prendre toutes les dispositions utiles pour assainir la presse en ligne.

Toutefois, au lieu de s’acharner uniquement sur cette dernière, surtout sur les séries télévisées, le Président de la République doit s’efforcer de permettre aux Sénégalais d’entendre et de voir dans la Rts1, les partis politiques de l’opposition, la société civile et les représentants des opinions religieuses non confrériques.