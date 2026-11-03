Rejet de la LFR 2026 : Babacar Ba propose de doter la Cour constitutionnelle d’un pouvoir d’injonction

Le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l’Assemblée nationale continue de susciter des réactions. Face aux risques de blocage entre l’Exécutif et le Législatif autour des textes budgétaires, le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, avance une proposition de réforme institutionnelle destinée à prévenir ce type de situation.

Dans un message adressé au président de la République, il suggère de « doter la Cour constitutionnelle d’un pouvoir d’injonction ».

Cette prérogative permettrait à la juridiction constitutionnelle d’ordonner à l’Assemblée nationale de voter les lois de finances dans un délai déterminé, notamment en cas de rejet ou de blocage parlementaire.

Selon Babacar Ba, cette proposition, « inspirée notamment de l’expérience du Bénin », contribuerait à garantir la continuité de l’action publique et à préserver la stabilité des finances de l’État.

Cette sortie intervient dans un contexte marqué par le rejet du projet de LFR 2026, qui a ravivé les interrogations sur les mécanismes institutionnels à mettre en place pour prévenir les blocages autour des textes budgétaires.