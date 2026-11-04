Rejet de la LFR 2026 : Bassirou Dieng accuse les députés de PASTEF de « trahir le peuple »

Le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 continue de susciter des réactions dans la classe politique. Bassirou Dieng, membre de Kiiraay-Les Patriotes Républicains, accuse les députés de PASTEF d’avoir « trahi le peuple » en refusant de voter le texte. Dans une déclaration, il établit également un parallèle entre cette décision parlementaire et ce qu’il considère comme une trahison d’Ousmane Sonko à l’égard du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Pour Bassirou Dieng, le rejet de la LFR constitue un blocage des engagements économiques et sociaux du chef de l’État. Il rappelle que les électeurs avaient accordé leur confiance à la majorité parlementaire lors des élections législatives du 17 novembre 2024, afin de permettre au président de la République de mettre en œuvre sa politique sans blocage.

Le responsable de Kiiraay estime que le refus des députés de PASTEF risque notamment de compromettre des projets hospitaliers, des politiques sociales, le paiement de la dette intérieure et celui des salaires. Il dénonce également ce qu’il présente comme un décalage entre les conséquences de cette décision pour les populations et le maintien des avantages dont bénéficient les parlementaires.

Dans sa déclaration, Bassirou Dieng s’en prend aussi à Ousmane Sonko. Il lui reproche d’avoir, selon ses termes, trahi le président Bassirou Diomaye Faye, qui l’avait nommé Premier ministre et lui avait confié d’importantes responsabilités au sein de l’État. Il l’accuse ensuite d’avoir cherché à l’humilier, à le combattre et à anticiper son départ de la présidence pour lui succéder.

Bassirou Dieng affirme que ces manœuvres auraient pu conduire le pays dans une situation catastrophique si elles n’avaient pas échoué. Il attribue cet échec à la détermination de ceux qu’il qualifie de « vrais patriotes et républicains », ainsi qu’à la Grâce de Dieu.

Le membre de Kiiraay assure que le Sénégal ne sombrera pas et promet que les républicains continueront à s’opposer à Ousmane Sonko. « La République vivra et la République vaincra ! », lance-t-il.