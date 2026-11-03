Rejet de la LFR 2026 : Thierno Alassane Sall accuse PASTEF de vouloir bloquer le débat parlementaire

Le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 par la majorité parlementaire de PASTEF continue de provoquer des réactions au sein de la classe politique. Le député et président de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, dénonce une décision qui, selon lui, dépasse le simple désaccord budgétaire et s’apparente à une stratégie de censure visant à bloquer le fonctionnement des institutions.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, le parlementaire accuse les députés de la majorité d’avoir écourté et neutralisé le débat parlementaire, empêchant ainsi l’opposition de mettre en évidence ce qu’il considère comme les faiblesses de l’argumentaire du gouvernement.

Thierno Alassane Sall estime que cette attitude constitue un recul des pratiques démocratiques au Sénégal. Il dénonce une « négation même de nos acquis démocratiques » et considère que l’entrave aux discussions à l’Assemblée nationale répond davantage à des intérêts partisans qu’à la défense de l’intérêt national.

« Cette censure s’inscrit dans une obstination funeste à entraîner notre pays vers le chaos institutionnel », alerte-t-il.

Le leader de la République des valeurs pousse son analyse en évoquant l’allégorie biblique du jugement de Salomon. À travers cette référence, il compare le comportement qu’il prête au PASTEF à celui de la « fausse mère », prête à sacrifier et à diviser l’enfant plutôt que d’y renoncer. Dans cette comparaison, l’enfant représente la Nation sénégalaise.

Pour Thierno Alassane Sall, le refus de soumettre les arguments du gouvernement à la contradiction parlementaire traduirait ainsi une priorité accordée aux intérêts politiques du parti au pouvoir, au détriment du devenir du pays.