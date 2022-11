Relance du chemin de fer du Sénégal…une alternative contre les accidents de la route

Lancement des classes préparatoires aux grandes écoles à Thiès : quand l’œuvre du Grand Sembene Ousmane renaît de ses cendres

La cérémonie de lancement des grandes écoles préparatoires à Thiès ce jeudi 26 octobre fut un moment solennel d’échanges de civilité entre Monsieur le Président de la République Macky SALL et le maire de la ville Docteur Babacar Diop un opposant politique qui a préféré arborer son écharpe de républicain ce jour-là.

Le chef de l’Etat, hôte de la capitale du Rail a été interpellé par le premier magistrat de la ville sur la nécessité de relancer le chemin de fer en ces termes :

« Monsieur le Président de la République ; les chemins de fer au Sénégal c’était Thiès. Le chemin de fer permettait de nourrir des milliers de familles. Nous gens de Thiès, nous avons envie d’entendre de nouveau les Klaxons des locomotives le matin, d’entendre les bousculades des passagers qui se pressent dans nos gares.

Monsieur le Président nous avons envie d’entendre l’éclat de rire des commerçants, d’entendre la sirène de l’horloge qui le matin rappelle aux enfants qu’il est l’heure de regagner l’école »

Et le docteur Babacar Diop de poursuivre :

« Monsieur le Président de la République j’ose espérer que nous aurons une oreille attentive et vous saurez que Thiès est une ville insoumise mais elle n’est pas ingrate ».

Ainsi ce fort plaidoyer empreint de courtoisie et d’élégance trouva l’adhésion du chef de l’Etat sénégalais. Macky Sall de s’exprimer en ces termes en réponse au premier magistrat de la ville de Thiès

« Je voudrai dire au maire de Thiès que j’ai entendu le cri de cœur. J’ai rencontré les cheminots en venant parce qu’ils sont venus m’accueillir à l’entrée de la ville.

Ces cheminots savent déjà les efforts que j’ai consentis pour qu’ils entrent dans leurs droits »

Le Président Macky Sall d’indiquer:

« Mais pour l’essentiel retenez que je vais relancer le chemin de fer au Sénégal après le train express régional (TER). Je travaille avec le gouvernement à reprendre la ligne Dakar/Tambacounda qui naturellement passera par le hub de Thiès et toutes les villes ferroviaires qui sont sur le tracé ».

Une réponse de Monsieur le Président de la République qui sonne comme une assurance claire et pas des moindres qui va soulager beaucoup de sénégalais.

Déjà les services du ministre des transports terrestres Mansour Faye à travers la direction générale des grands trains du Sénégal a déjà commencé le travail avec la tenue de réunions techniques qui entrent en droite ligne avec les instructions présidentielles sur la base d’une feuille de route claire et précise.

Considéré comme l’un des moyens de transport les plus sûrs et les plus sécurisés, le transport ferroviaire participe à la réduction du nombre d’accidents de la route.

Au Sénégal nous avons tous remarqué qu’il y a trop d’accidents sur les routes.

Dans un rapport produit récemment par les services compétents nous avons noté que les routes tuent plus de 700 personnes par an. C’est pourquoi, conscient du rôle que joue le trafic ferroviaire, le ministère de tutelle à travers la direction susmentionnée est déjà à pied-d’œuvre pour remettre le train sur les rails.

A cet effet, un document technique intitulé « stratégie de reprise du trafic ferroviaire » a été élaboré.

En effet, le directeur général des grands trains du Sénégal Monsieur Samba Ndiaye vient d’organiser un atelier à Saly pour un réglage en toute sécurité avant la mise en circulation des trains.

Ainsi ces nouvelles assurances de l’Etat du Sénégal, qui sonnent comme une directive présidentielle pour relancer le chemin de fer, rappellent à bien des égards le fort plaidoyer d’un des cinéastes africains les plus connus Ousmane Sembene en faveur des cheminots.

Rappelons-le, Sembene Ousmane est un fervent avocat des cheminots ; ces hommes dignes et engagés qui méritent respect et considération à travers un traitement salarial à la hauteur de leur engagement citoyen.

En atteste son livre qui a fini de faire le tour du monde « Les bouts de bois de Dieu » publié en 1960/.

Un livre qui retrace la plus longue grève de l’histoire coloniale française et concernait plus de 20.000 cheminots de l’AOF et leurs familles.

Ousmane Sembene.

Ta voix raisonne encore en 2022 au Sénégal.

Monsieur Mbaye DIOUF

Ancien conseiller spécial à la Présidence