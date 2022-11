Décès de Bass Diakhaté : Les condoléances du président de l’OMART

Le monde de la culture et du théâtre en particulier en deuil. Xibaaru vient d’apprendre le rappel à Dieu de l’artiste comédien Bass Diakhaté. Une grosse perte qui a fait réagir le président de l’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (OMART). « Je viens d’apprendre le rappel à Dieu ce jour vers 4h 30 mns de notre frère, ami, et membre du parti Fulla ak Fayda le comédien Bass Diakhate. Membre de l’Omart sénégal, Bass Diakhaté, Tane Bombé, Tony ont été à l’origine de l’obtention du récépissé de reconnaissance du premier parti politique d’obédience culturelle le Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal ( Fulla ak Fayda). Au nom des deux organisations distinctes dont je suis le président, je présente mes condoléances à sa famille, et le peuple sénégalais », écrit Abdoulaye Mamadou Guissé dans une noté envoyée à la rédaction.