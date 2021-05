Remaniement imminent…Le Président Macky a peaufiné sa nouvelle liste

C’est le bruit qui courait dans l’entourage présidentiel lors du voyage du chef de l’Etat à Paris. Selon plusieurs sources concordantes, le président de la République Macky Sall va procéder dans ces jours-ci au remaniement tant attendu. Selon des sources, « le remaniement est imminent et c’est juste un problème de derniers réglages ». Le président Macky Sall a profité de son voyage pour mettre la dernière touche à son futur gouvernement de « travail ».

La surprise du chef, attendue au lendemain des émeutes, avait été retardée à cause du ramadan. Et aujourd’hui, le président a fini de constituer cette équipe qu’on qualifie de gouvernement de « Travail » à cause des objectifs qui lui sont assignés. Selon plusieurs proches, le président Macky a opté pour ce gouvernement qui aura un cahier de charges à exécuter et qui va lui rendre compte point par point. Le chef de l’état va lui-même coordonner l’action gouvernemental en l’absence d’une primature.

Pour son gouvernement, Le président Macky a tenu compte des Locales de Janvier 2022. Plusieurs ministres du gouvernement sortant ne seront pas reconduits et iront mouiller le maillot à la base comme tout le monde. C’est ainsi que nos sources nous renseignent que la moitié des ministres du gouvernement sortant ne sera pas reconduite. Les ministres-maires ne seront pas non plus reconduits et devront aller se battre pour conserver leurs communes. Comme ce fut le cas pour Mariama Sarr qui avait quitté le gouvernement avant de revenir avec la casquette de maire de Kaolack.

La particularité de ce nouveau gouvernement sera la mise sur pied des délégués interministériels qui vont coordonner plusieurs ministères. Et cette nouvelle donne verra le retour de certains grands noms qui avaient autrefois dirigé des ministères. Il s’agit de ministres défenestrés par erreur ou par calcul politique alors qu’ils abattaient un travail énorme. Le président Macky Sall veut miser cette fois sur la capacité et la compétence et non sur le poids politique.

Selon nos sources, le gouvernement qui verra le jour incessamment devra abattre un travail colossal avant les locales qui vont servir de « sondage » pour les législatives. Et le président veut compter sur son bilan pour séduire les Sénégalais. Selon plusieurs observateurs, les chances de la coalition Benno Bokk Yakaar sont bien réelles aux Locales mais la mouvance présidentielle risque d’être victime des querelles internes comme c’est le cas aux Parcelles, Pikine, Guédiawaye, Kaffrine, Kolda, Tambacounda, Bignona, Saint-Louis, pour ne citer que ces villes.

La Rédaction de xibaaru