Remaniement ministériel : Oumar Guèye réagit !

Macky Sall prépare-t-il un remaniement ministériel ? En tout cas, son ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, par ailleurs porte-parole du Gouvernement, Oumar Gueye ne semble pas le nier. A l’en croire, le Président Sall a analysé la situation et prendra des décisions.

« C’est le président de la République qui choisit ses collaborateurs, son équipe, il faut lui laisser quand même cette possibilité, ne pas anticiper. Mais ce que je peux vous garantir, c’est que le président Macky Sall est dans de très bonnes dispositions. Dans son discours, il a dit ’’je vous ai entendu’’. Je suis persuadé qu’il trouvera les hommes et les femmes qu’il faudra pour pouvoir mettre en œuvre ses décisions très attendues. Il va présider très bientôt un Conseil présidentiel sur l’emploi des jeunes. De ce point de vue-là, des décisions seront prises et seront immédiatement mises en œuvre », dit-il.

Un remaniement ministériel se prépare-t-il ? L’invité du Grand-Jury de Rfm de dire : « … Le président Macky Sall a analysé la situation, il prendra des décisions. Quelles formes ces décisions vont prendre ? Je ne saurai pas le dire ici. En tout cas, il est en train d’analyser, de s’organiser, de demander des inputs (ensemble des biens et services entrant dans le processus de production), et par rapport à la situation et en fonction des données à sa dispositions, il prendra les mesures qui s’imposeront. Des remaniements, le président en a fait. Ce n’est pas par rapport à une situation particulière ou pas. C’est par rapport à son axe de gouvernance qu’il prendra les décisions qui s’imposeront », rajoute Oumar Guèye.