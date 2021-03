Ansoumana Dione : « le Sénégal ne sera jamais en paix avec le Président Macky Sall »

Que chaque citoyen sénégalais se le tienne pour dit : notre pays ne sera jamais en paix avec le Président Macky SALL. Car, il n’est pas juste. En 2019, pour se maintenir au pouvoir, il a volé, au vrai sens du terme, cette élection présidentielle, grâce à un parrainage auquel il ne devrait pas participer, avec le soutien, bien-sûr, d’une opposition très malhonnête. En clair, le Sénégal est dirigé par une bande de malfaiteurs, cette coalition présidentielle appelée « Benno Bokk Yakaar », qui ne s’est jamais réunie pour apporter des réponses aux préoccupations des populations dont l’enfance de la rue, l’errance des malades mentaux, entre autres.

Suite aux récentes émeutes meurtrières, relatives au viol, présumé, opposant le Député Ousmane SONKO à la masseuse Adji SARR, l’on a vu le Président Macky SALL déclarer avoir saisi le message continue dans ces séries de manifestations. En vérité, il n’a rien compris, lorsqu’il annonce un fonds destiné à l’emploi des jeunes, sachant que c’est sa mauvaise gestion du pays qui est incriminée. S’il avait décrypté ce message, il allait aussitôt dissoudre toutes les institutions budgétivores dont le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), entre autres.

Attention, un objet ou un mandat présidentiel, volé, n’est jamais légitime. En clair, ce règne du Président Macky SALL est illégal et ceci constitue une source d’instabilité pour notre pays. Mais, personne n’en parle. Conséquence, la violence, la criminalité, les cas de vols et d’agressions, les détournements de deniers publics, le mensonge, l’hypocrisie, règnent maîtres dans notre pays et cette triste réalité ne devrait alors surprendre aucun citoyen. Si réellement le Président Macky SALL aime le Sénégal comme il le dit dans son fameux livre, qu’il démissionne de son poste de Président de la République, pour son propre intérêt.

Rufisque, le 21 mars 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)