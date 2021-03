Sonko et le ridicule lit de massage venant de…Chine

Les camarades du leader de Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), établis en Chine lui ont fait parvenir un lit de massage. Et ce dernier s’en glorifie comme un trophée de guerre. Selon les partisans de Sonko en Chine, « il n’aura plus à quitter son domicile pour aller se faire masser »…Le comble du ridicule !

Autant lui « acheter » des filles aussi pour lui faire un massage tonifiant et sensuel. Avec cet acte ridicule, les militants du Pastef rendent plus ridicule celui qui aspire à diriger le Sénégal un jour.

Ousmane Sonko, un homme réduit à un lit de massage.