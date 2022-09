Remaniement : Un ministre loge un féticheur vaudou dans un grand hôtel à Mbour

A l’approche du remaniement tant attendu après l’installation du bureau de l’Assemblée nationale, le recours aux pratiques mystiques devient courant. Et ce sont les ministres en mauvaise posture qui ont besoin du concours de puissants marabouts et féticheurs de la sous-région pour espérer rester au gouvernement contre la volonté du chef de l’Etat. Figurez-vous qu’un ministre vient de loger dans un grand hôtel de la Petite côte, loin des regards des Dakarois, un féticheur vaudou venu tout droit d’Abomey au Bénin…

La pratique est devenue courante dans ce pays. Dès qu’un remaniement ministériel s’annonce, des ministres courent partout, se ruent dans tous les sens, à la recherche de marabouts, de féticheurs pour espérer encore figurer dans le gouvernement. Des ministres sont affolés en ce moment. Un remaniement ministériel est attendu, après les élections législatives qui viennent de se dérouler et qui montrent une montée en puissance de l’opposition.

A la lecture de cela, le Chef de l’Etat Macky Sall en a tiré des leçons. Un remaniement en profondeur de son gouvernement s’annonce. Certains ministres sont annoncés sur le départ, à cause de leurs résultats peu probants au sein du gouvernement à l’occasion de leurs exercices en fonction mais aussi à cause de leurs échecs lors des législatives. Ces ministres sont prêts à tout pour se maintenir au gouvernement. Quitte à s’allier même avec le diable.

Un ministre de l’actuel gouvernement qui ne gère pour le moment que les affaires courantes en attendant le remaniement ministériel, sachant que son fauteuil est en danger fait tout, pour rester à son poste. Il est allé chercher dans les profondeurs du Bénin pour dénicher un féticheur vaudou. Voilà un homme qui est prêt à tout, rien que pour darder ses prérogatives. Même s’il doit s’adonner à des pratiques mystiques comme l’envoutement…à distance.

Le Président de la République Macky Sall qui, depuis un certain temps, s’enferme, rien que pour cogiter sur la composition de son futur gouvernement, doit se faire des soucis en ce moment. Car, il doit se protéger et se mettre à l’abri de certaines « flèches » maraboutiques ou fétichistes. Or, le ministre en question est prêt à tout, rien que pour continuer de se faire appeler « monsieur le Ministre ». La menace est sérieuse.

Le ministre en question qui ne lésine pas sur les moyens, a même tout déployé pour loger le féticheur qu’il a fait venir du Bénin dans un hôtel luxueux de la petite côte. Il a tout mis à la disposition du féticheur : une suite luxueuse, un service de sécurité composé de lutteurs. De quoi faire peur, quand on sait que le féticheur venu du Bénin doit rester à l’abri des regards et surtout loin des fouineurs. Mais c’était sans compter avec les sources qui ont des antennes partout…

Voilà quelqu’un qui a montré toutes ses limites à travers le ministère qui lui a été confié par le Président de la République Macky Sall. Les contre-performances ne cessent de se multiplier dans le portefeuille gouvernemental qui lui est confié. Il est vraiment incompétent. Et en dehors de tous ses déboires, voilà un ministre qui a été laminé dans sa localité, et n’a été investi ni aux élections locales, ni à celles législatives. Sans doute, a-t-il senti qu’il n’a plus la confiance du Chef de l’Etat Macky Sall qu’il est prêt à tout, pour se maintenir à son poste.

Ce ministre qui fait tout pour se maintenir dans le gouvernement vit dans le sud du Sénégal. Il a un ministère balèze et passe son temps à critiquer les faits et gestes de son prédécesseur dans la presse. Il a échoué à travers le département qui lui est confié par le Chef de l’Etat Macky Sall, il est aussi vomi par les populations de sa localité. Il n’a que cette seule alternative que de faire recours à ce féticheur venu du Bénin, pour rester dans le gouvernement. Mais cette fois, son jeu est découvert…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn