Sonko risque gros…une décision qu’il va payer très cher

Sonko sacrifié sur l’autel des deals…Ses alliés vont le lâcher dans l’affaire « Sweet beauté »

Ousmane Sonko est sur la pente raide et il risque de se retrouver seul dans son combat contre la justice qui s’apprête à le confondre dans l’affaire « Sweet beauté ». Selon des sources internes, le candidat du Pastef qui a fâché les leaders de la coalition pour son choix sur la candidature de Mamadou Lamine Thiam à la présidence de l’Assemblée sans consulter la conférence des Leaders, a suscité la colère du responsable moral du PUR et du patron de Taxawu Sénégal. Serigne Moustapha Sy, Khalifa Sall et plusieurs autres responsables comme Ahmed Aïdara se sont démarqués de la démarche en solo de Sonko.

Que ne fera Ousmane Sonko, rien que pour séduire Me Abdoulaye Wade afin d’obtenir son soutien en direction de l’élection présidentielle de 2024 ? Ousmane Sonko est prêt à tout. Sans recueillir les avis de ses alliés au sein de Yewwi Askan Wi, il s’est empressé de soutenir le choix de Me Abdoulaye Wade de porter la candidature de Mamadou Lamine Thiam à la présidence de l’Assemblée nationale. Ousmane Sonko tient à prouver encore que seuls ses intérêts comptent à ses yeux.

En tout cas, sa démarche fâche à Yewwi Askan Wi. Serigne Moustapha Sy, responsable moral du PUR et Khalifa Ababacar Sall sont très remontés contre lui. Ils ne pardonnent pas à Ousmane Sonko, le fait d’agir comme s’il était le leader de l’opposition qui pouvait se permettre de prendre des décisions à la place des autres. Il s’est rangé derrière le choix de Me Abdoulaye Wade de présenter la candidature de Mamadou Lamine Thiam, sans consulter ses alliés de Yewwi Askan Wi qui doivent eux aussi avoir leur candidat…

Ensuite, les manœuvres de Ousmane Sonko ne trompent plus tout le monde, y compris au sein de ses alliés de Yewwi Askan Wi. Il a mis tous ses alliés devant le fait accompli en s’empressant de déclarer sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, cette fois, il se range derrière Me Abdoulaye Wade, rien que pour obtenir en retour son soutien. Ousmane Sonko drague Wallu. Mais, sa volonté de rouler en solo, ignorant de ce fait ses autres alliés de Yewwi Askan Wi, risque de lui coûter cher.

Ousmane Sonko doit s’attendre à un retour de bâton auquel il ne s’attendait guère. Ses alliés pour lui démontrer que sans eux, il n’est pas une foudre de guerre, sont déterminés à le laisser bien seul dans son combat sur l’affaire « Sweet Beauté ». Le dossier est en train d’être réactivé par la justice. Les associations féministes sont en train de tout faire, de mettre la pression pour que cette affaire soit vidée au plus vite. Ousmane Sonko va vers de gros ennuis avec la justice.

Et, il sera seul dans son combat. Ses alliés lassés par son comportement et ses prises de position égoistes, veulent le lâcher en ne lui apportant pas leur soutien dans cette affaire « Sweet Beauté ». Sans eux, Ousmane Sonko est désarmé et ne pourra rien faire face à la justice. Or, il compte sur un soutien populaire pour se sortir indemne de cette affaire. Sans Serigne Moustapha Sy, Khalifa Sall…il est désespéré. Il doit s’en prendre à lui-même, car c’est lui qui s’est mis dans cette situation, à cause de ses ambitions démesurées, au point de faire toujours fi des avis de ses alliés.

Ousmane Sonko lâché par ses alliés, Adji Sarr peut quant à elle compter toujours sur le soutien des associations féministes et d’une avocate française qui sont en train de faire bloc autour d’elle, et qui réclament que justice soit faite sur cette affaire « Sweet beauté ».

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn