René Pierre Yéhoumé : « Le Président doit se débarrasser des nullards… »

Le président Macky Sall doit se débarrasser des nullards et de ceux qui au lieu de travailler pensent déjà à sa succession. Mais surtout cette bande de nuls qui ne se battent pas, ne vont pas auprès des gens pour défendre sa politique parler aux populations. Osons les mettre au garde à vous et nous le disons avec toute la véracité de nos propos.La patrie importe plus que le parti. L’heure est à l’unité, l’heure est au patriotisme, l’heure est au travail et toutes les forces vives doivent s’unir pour lever le défi de l’après confinement. Sénégalais, sénégalaises de tout bord Osons, osons dépasser nos clivages politiques pour l’intérêt du Sénégal, osons dépasser nos problèmes personnels pour l’intérêt du Sénégal, c’est le moment d’oser, alors osons pour un Sénégal meilleur, victorieux de Covid-19.

René Pierre Yéhoumé Président du Moder, Responsable Apr Dakar Plateau