Rentrée scolaire : La reprise des cours reportée

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé le report de la rentrée scolaire, initialement prévue le mercredi 7 octobre 2026, au lundi 12 octobre 2026 sur toute l’étendue du territoire national.

Dans un communiqué publié ce mardi 6 octobre, le ministère explique cette décision par les dernières informations reçues des Inspections d’Académies et l’évolution de la situation météorologique. Cette mesure répond, selon le département, à un impératif de sécurité et de protection des enfants.

Le report doit également permettre aux services compétents, aux collectivités territoriales et aux communautés de poursuivre les opérations de nettoyage, d’assainissement, de désinfection et de remise en état des établissements scolaires, tout en favorisant le rétablissement de meilleures conditions de circulation et de transport.

Bien que les académies ne soient pas toutes affectées avec la même intensité, le ministère indique avoir opté pour une mesure nationale au nom de l’équité territoriale et de l’égalité des chances, afin que tous les élèves reprennent les enseignements dans les mêmes conditions.

D’ici au lundi 12 octobre, le ministère appelle à une mobilisation citoyenne exceptionnelle autour de l’École. Personnels de l’éducation, parents d’élèves, collectivités territoriales, services de l’État, partenaires sociaux, organisations de jeunesse, société civile, associations et communautés sont invités à conjuguer leurs efforts pour permettre une reprise effective des enseignements dans les meilleures conditions.

Le ministère précise toutefois que cette reprise ne saurait être différée davantage. À l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, dont l’organisation aura des incidences sur le fonctionnement de certains établissements, il estime indispensable de préserver au maximum le temps scolaire et le quantum horaire des enseignements.

« La sécurité de nos enfants commande la prudence. Leur droit à l’éducation nous impose également de préserver le temps d’apprentissage », souligne le communiqué. Le ministère de l’Éducation nationale remercie enfin l’ensemble des acteurs pour leur mobilisation et compte sur l’engagement de tous pour une reprise réussie le lundi 12 octobre 2026.