Résultats législatives : Le parti Kisal Sénégal félicite le Pastef

Le peuple sénégalais à montré une fois de plus sa maturité en choisissant de manière sereine et dans la paix ceux et celles qui le représenteront durant les cinq prochaines années à l’assemblée nationale. Ainsi , comme lors des élections présidentielles, notre peuple a confirmé son choix du renouvellement des générations des acteurs politiques et du projet de société nouveau pour lequel ils ont exprimé leur confiance, leurs attentes et espoirs pour l’avenir.

Ainsi il a offert au PASTEF une victoire nette et sans ambiguïté.

Le parti kisal Sénégal et la coalition moobal Sénégal félicitent le PASTEF pour cette victoire qui confirme sa prééminence sur le paysage politique sénégalais.

Cette victoire du Pastef est celle de notre peuple qui a choisi en conscience une nouvelle méthode d’animation des institutions de la république ,de gouvernance politique de de gestion de l’intérêt national.

Cependant, ce verdict a montré aussi une très forte abstention de nombreux sénégalais qui ont choisi de ne pas choisir.

Le taux de participation a montré que beaucoup de sénégalais tout en préférant le renouvellement de la classe politique a choisi de ne pas choisir en ne renouvelant pas sa confiance aux sortants, mais aussi à exprimer ses doutes et ses réserves vis à vis des de cequi nous a été proposé de nouveau ces huit derniers mois.

Cela relève de l’incompréhension et de la non lisibilité du discours et des pratiques politiques à tous les niveaux des acteurs de l’échiquier politique.

A kisal senegaal et au sein de la coalition moobal senegaal, nous avions comme beaucoup de sénégalais, choisi de ne pas choisir. Nous ne voulions pas que ceux qui étaient là pendant douze ans reviennent au pouvoir. Car, il est pour nous impossible qu’ils règlent les problèmes du pays en cinq ans alors qu’ils ont été la 12 ans déjà.

Pour nous, leurs postures correspondent à des barouds pour le retour aux privilèges et des stratégies individuelles par des coalitions contre nature et non sincères pour se préserver des risques politiques pour l’avenir .

Pour la nouvelle équipe entrante, notre vision du Sénégal ne s’articulait pas au projet qu’elle porte à court terme dans les faits, même si certaines idées fortes nous sont communes sauf la méthode de faisabilité qui nous à semblé inappropriée.

L’absence de lisibilité et de visibilité à déterminé notre choix d’abstention.

Nous prenons acte de cette victoire du Pastef et nous souhaitons qu’elle soit celle du Sénégal et de son peuple pluriel et métissé.

Celui – ci a une nouvelle montré au monde entier qu’il reste le maître des ceants, et que lui seul est le déterminant de la stabilité de nôtre pays , et que lui seul possède la faculté de ramener sur terre les rêves des acteurs politiques qui sollicitent son suffrage.

Une belle image approfondie et confirmée dans la paix de la démocratie sénégalaise.

Vive le Sénégal

Vive le peuple sénégalais pluriel et multiséculaire

Vive la république du senegal

Mamadou Dème

Président du parti kisal Senegaal

Président de la coalition moobal Senegaal