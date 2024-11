Manifs : Des syndicalistes dans le secteur de la santé dans la rue

L’Intersyndicale des spécialistes en formation (ISF) sera dans la rue, le vendredi 22 novembre prochain. Elle a annoncé une marche pacifique, à cause de la « crise majeure dans les établissements hospitaliers sénégalais ». Dans le communiqué rendu public, il est exigé une action immédiate des autorités compétentes.

« Il est inacceptable que le ministre de la Santé et de l’Action sociale ne traite pas cette crise comme une priorité absolue, comme en témoigne sa dernière conférence de presse. Les établissements publics de santé au Sénégal font face à une situation d’urgence sans précédent », écrit l’Intersyndicale dans le document.

À noter que l’Intersyndicale des spécialistes en formation (ISF), une force unifiée regroupant le Collectif des médecins spécialistes du Sénégal (COMES) et l’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS), a déclenché un mouvement de grève déterminé qui perdure depuis plusieurs jours. « Le personnel soignant refuse catégoriquement de continuer à porter seul le fardeau des défaillances systémiques. Nous exigeons une prise de conscience collective immédiate, car chaque décision ou absence de décision dans ce contexte a des conséquences directes et potentiellement fatales sur des vies humaines ainsi que sur la confiance indispensable que les citoyens accordent à nos institutions », lit-on dans le texte.

Par ailleurs, « cette action collective puissante, résultat direct de revendications légitimes ignorées pendant trop longtemps, a entraîné une diminution drastique du personnel dans les structures hospitalières, mettant en péril le fonctionnement essentiel des services de santé. Une crise alarmante pour les patients et le personnel soignant ».

Dans la même dynamique, le syndicat dénonce l’inaction flagrante des autorités face à cette crise. Elle engendre des conséquences désastreuses. Les patients, en particulier les plus vulnérables de notre société, sont privés des soins vitaux auxquels ils ont droit. Les spécialistes en formation, piliers indispensables de nos hôpitaux publics, sont contraints de travailler dans des conditions inacceptables, sans reconnaissance professionnelle adéquate ». C’est pourquoi le syndicat lance « un appel ferme à la responsabilité et à l’action immédiate face à cette situation critique ».

Aussi, l’ISF somme les autorités de sortir de « leur mutisme injustifiable et de prendre des mesures concrètes pour garantir la dignité du personnel soignant et les droits fondamentaux des patients ». Et de poursuivre : « Leur inaction est non seulement incompréhensible, mais aussi moralement répréhensible. Nous affirmons avec force que le système de santé est le fondement même de notre stabilité sociale et il est du devoir impératif de tous, en particulier des décideurs, d’assurer sa protection et son bon fonctionnement. »

L’ouverture immédiate de négociations sérieuses pour répondre aux revendications est ainsi parmi les exigences non négociables de ces travailleurs. S’y ajoute l’implémentation urgente de mesures concrètes visant à améliorer significativement les conditions de travail et å garantir la pérennité du système hospitalier. « Nous appelons fermement l’opinion publique, tant nationale qu’internationale, à prendre pleinement conscience de la gravité de cette crise et à exercer une pression citoyenne sans relâche pour que des solutions efficaces soient mises en place sans délai », conclut le texte.