Retour éventuel de Macky Sall au Sénégal : Souleymane Gadiaga appelle à la sérénité

L’éventualité d’un retour de l’ancien président Macky Sall sur la scène politique nationale suscite des réactions au sein de la classe politique. Face à ce qu’il considère comme une agitation et des inquiétudes chez certaines personnalités, Souleymane Gadiaga, militant et soutien de l’ancien chef de l’État, lance un appel au calme et à la sérénité.

Dans une déclaration, il dit s’étonner de voir certaines personnes ayant bénéficié de la confiance de Macky Sall, de ses nominations à de hautes fonctions et de ses responsabilités, manifester aujourd’hui des signes d’inquiétude à l’évocation de son éventuel retour.

« Macky Sall n’est pas un monstre. Il a dirigé ce pays, servi la nation et accordé sa confiance à de nombreuses personnalités qui ont exercé, grâce à lui, d’importantes responsabilités », rappelle-t-il.

Souleymane Gadiaga estime que le retrait de Macky Sall de la course au poste de secrétaire général des Nations unies, ainsi que les appels de ses partisans à envisager son retour au Sénégal, ne devraient pas être considérés comme une menace personnelle.

Pour le militant, le débat politique devrait rester guidé par « la reconnaissance, la dignité et une certaine hauteur morale ». Il juge notamment que les menaces de constituer des dossiers ou d’engager des poursuites dans l’hypothèse d’un retour de l’ancien président ne constituent pas la meilleure manière de participer au débat politique.

« Je le dis en tant que soutien assumé de Macky Sall : nul ne devrait avoir peur d’un éventuel retour politique d’un homme qui a le droit, comme tout citoyen, de rentrer dans son pays et de participer à la vie publique, dans le respect des lois et des institutions », affirme-t-il.

Souleymane Gadiaga rappelle enfin le caractère éphémère des fonctions et des privilèges liés au pouvoir. « Les responsabilités passent, les positions changent, mais la dignité et la grandeur d’âme doivent demeurer », souligne-t-il, avant d’inviter les personnalités préoccupées par cette éventualité à faire preuve de responsabilité et à garder leur sérénité.