Réunion d’urgence à la mairie de Mbacké pour apporter la réplique à Bara Gaye

La mairie de Mbacké est sur la sellette ces jours-ci. Après la marche des populations pour dénoncer la situation de l’état civil, c’est au tour du 7ème Adjoint au maire Bara Gaye de multiplier ses sorties médiatiques pour tirer à boulets rouges sur le premier magistrat de la ville Gallo Bâ. Cette fois-ci, ce sont les autres conseillers municipaux qui sont monté au créneau pour fustiger son attitude.

Une réplique qui a été le prétexte de la réunion d’urgence convoquée par Morane Gueye par ailleurs premier adjoint au maire. Selon ce dernier, les attaques répétés et multiformes de Bara Gaye ne se justifient pas dans la mesure où non seulement il manque de solidarité mais n’apporte rien à la commune malgré sa casquette de Directeur national du SNEIPS ( Service national de l’éducation et de l’information pour la santé).

Et Morane Gueye de déclarer : « Bara Gaye a profité de la marché d’une minorité des populations qui déplorait des lenteurs notées au niveau de l’état-civil ». Poussant son argumentaire plus loin, il déclare : « Bara Gaye est le 7 ème adjoint au maire de Mbacké, Il n’a aucune information sur le fonctionnement des activités de la mairie. Il ne vient à Mbacké, que lors des sessions du conseil. Sa dernière participation au conseil municipal était lors du vote du compte administratif et le sieur Bara Gaye a quitté la salle de réunion avant le vote ».

En effet, après la marche pacifique des populations pour dénoncer la situation actuelle de l’état civil de Mbacké, Bara Gaye a fait plusieurs sorties médiatiques pour indexer du doigt le maire Gallo Bâ. Non content de ses agissements, les conseillers municipaux ont apporté une réplique cinglante au 7ème Adjoint que Morane Gueye a rappelé : « nous ne pardonnerons plus les détracteurs du maire qui n’ont aucune importance politique à la base ».

En tout cas, ces passes d’armes notées ces derniers jours commencent à être considéré comme une simple diversion dans la mesure où les populations de Mbacké continuent de souffrir des difficultés à l’état-civil de Mbacké.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn