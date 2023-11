Macky Sall a inauguré la route Salemata-Kédougou

D’une longueur totale de 85,5 kilomètres, l’axe Kédougou-Salémata qui était jadis un calvaire pour les populations, vient d’être inauguré par le président Macky Sall. Un projet qui entre dans le cadre de la stratégie développée par le gouvernement du Sénégal avec la lettre de politique sectorielle des transports qui est aussi se développer le réseau routier principal et particulièrement lez routes à caractère intégrateur.

La construction de la route Kédougou-Salemata vient ainsi de soutenir la politique de l’état et constitue un axe sous régional et devra supporter une partie du trafic entre la Guinée et le Sénégal d’une part et entre la Guinée et le Mali via le Sénégal d’autre part. Elle permettra également de désenclaver la partie orientale du Sénégal vers les pays limitrophes notamment la Guinée.

La réalisation de cette route a aussi entre autre objectif de disposer d’une liaison routière permanente de bon niveau de service entre Dakar et Conakry via Kédougou, de contribuer au renforcement de l’intégration économique et de la coopération sous-régionale des pays de la Guinée et du Sénégal, de désenclaver la partie orientale du Sénégal notamment le département de Salemata, d’améliorer les conditions de circulation sur les routes par la réduction du temps de parcours, du coût d’exploitation des véhicules et du nombre d’accidents, et enfin d’améliorer les conditions de vie des populations en facilitant l’accès des services sociaux de base.

